Wetterballon löst Alarmstart von Eurofightern aus Stand: 09.01.2025 06:47 Uhr Wegen einer Warnmeldung vor einer unbekannten Drohne starteten am Mittwoch in Laage zwei Kampfjets. Das Flugobjekt entpuppte sich jedoch als Wetterballon.

Eine Warnmeldung vor einer unbekannten Drohne im deutschen Luftraum hat einen Alarmstart von zwei Eurofightern der Luftwaffe in Laage (Landkreis Rostock) ausgelöst, wie der "Spiegel" berichtete. Demzufolge hatte das niederländische Militär die Bundeswehr darüber informiert, dass sich eine größere Drohne entlang der niederländischen Küste dem deutschen Luftraum nähere. Die Piloten der niederländischen Kampfjets konnten das Flugobjekt demnach nicht eindeutig identifizieren.

Eurofighter identifizierten das Objekt als Wetterballon

Die Bundeswehr reagierte daraufhin mit dem umgehenden Start von zwei Eurofightern der Luftwaffe. Die beiden Kampfjets konnten schnell Entwarnung geben. Sie identifizierten das Flugobjekt als losgerissenen Wetterballon, der sich wegen des starken Windes sehr schnell bewegt habe. Der Ballon stamme vermutlich aus Großbritannien. In den vergangenen Monaten waren in Deutschland mehrere Drohnenflüge über der US-Militärbasis Ramstein sowie über Industrieanlagen registriert worden. In Ramstein hat die US-Luftwaffe ihr Hauptquartier für Europa.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.01.2025 | 05:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock