Luftwaffe aus Laage ist Teil der Übung "Desert Flag" 2025 Stand: 25.12.2024 11:30 Uhr Das Luftwaffengeschwader aus Laage (Landkreis Rostock) wird auch im kommenden Jahr an internationalen Übungen teilnehmen. Fest steht bereits der Einsatz von mehreren Eurofightern in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Im Frühjahr soll ein Kleinkommando aus Laage, im Rahmen der Übung "Desert Flag", Übungsflüge in den Vereinigten Arabischen Emiraten vom Stützpunkt Al Dhafra aus absolvieren, so ein Sprecher der Luftwaffe. Mehrere arabische Staaten trainieren dort gemeinsam - unter anderem mit den USA, Frankreich und Deutschland. Ziel sei es, die operativen Fähigkeiten der Streitkräfte untereinander zu verbessern. Für die Eurofighter aus Laage ist der Einsatz auf der Arabischen Halbinsel zugleich eine Verlegeübung - vergleichbar mit dem Kurzeinsatz in Island in diesem Jahr. Dabei waren sechs Eurofighter binnen vier Stunden nach Kevlavik verlegt worden.

Internationale Übungen für Eurofighter aus Laage

Ein erneutes Mammutprojekt wie die diesjährige Übung "Pacifik Skies" zwischen Japan und Hawai mit dem längsten Flug in der Geschichte der Eurofighter, mit zehneinhalb Stunden, steht für die Piloten aus Laage 2025 voraussichtlich nicht an. Es war eine Premiere, dass deutsche und japanische Kampfpiloten gemeinsam trainierten. Traditionell arbeiten die beiden Länder eng zusammen, angesichts der strategischen Lage im Indopazifik rücken auch die Militärs näher zusammen. Dabei mussten nicht nur kulturelle und sprachliche Hürden gemeistert werden.

