Stand: 23.08.2023 04:54 Uhr Westmecklenburg: Polizei warnt vor Schock-Anrufen

Die Polizei in Westmecklenburg warnt erneut vor sogenannten Schock-Anrufern. Allein am Dienstagnachmittag seien bei der Polizei rund ein Dutzend Hinweise darauf eingegangen. Dabei hätten die mutmaßlichen Täter unter anderem vorgegeben, ein naher Verwandter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, sitze in Haft und müsse für seine Freilassung eine Kaution zahlen. Die Betrüger hätten die zumeist älteren Menschen dazu bringen wollen, bis zu 40.000 Euro an eine angebliche Vertrauensperson zu übergeben. Die Polizei rät dringend, nicht darauf einzugehen und Verwandte oder die Polizei zu kontaktieren.

