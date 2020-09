Stand: 21.09.2020 15:05 Uhr - NDR 1 Radio MV

Welt-Alzheimertag: Landesverband fordert Sensibilisierung

Derzeit gibt es mehr als 33.000 Demenzkranke in Mecklenburg-Vorpommern und angesichts des demografischen Wandels werden es immer mehr. Viele von ihnen fühlen sich in unserer Gesellschaft nach wie vor stark stigmatisiert - so der Tenor beim heutigen Welt-Alzheimertag.

Strategiepapier für die Zukunft

Der Umgang mit den Betroffenen habe sich zwar gerade in Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen Jahren schon deutlich verbessert, so der Landesverband der Deutschen Alzheimer Gesellschaft. Trotzdem gebe es noch immer viel zu viele Menschen, die nicht wissen, wie sie mit Demenzkranken umgehen sollen. Darum gelte es, zu sensibilisieren. Darüber hinaus müssten die Bedingungen für pflegende Angehörige verbessert und mehr geforscht werden. Um das spürbar voranzutreiben, hat die Bundesregierung den Startschuss für ihre im Juli beschlossene Nationale Demenzstrategie gegeben. Das Papier, an dem auch der Verband aus Mecklenburg-Vorpommern mitgearbeitet hat, enthält 27 Ziele und 162 konkrete Maßnahmen, die bis zum Jahr 2026 in die Tat umgesetzt werden sollen.

Wie genau das funktionieren kann, dazu hat die Landes-Alzheimer-Gesellschaft eine Fachwoche organisiert. Von Dienstag an gibt es für alle Interessierten täglich von 15 bis 17 Uhr im Internet Informationen und Diskussionen.

