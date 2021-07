Weitere Wölfe haben sich in MV angesiedelt Stand: 06.07.2021 15:31 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern haben sich weitere Wölfe fest angesiedelt. Das geht aus einer Langzeitdokumentation hervor. Demnach verteilen sich die fünf neu registrierten Einzelwölfe auf insgesamt vier feste Wolfsterritorien.

Die neu dazu gekommenen Raubtiere haben sich nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums auf dem Darß, auf Usedom, im Landgrabental südlich von Anklam (Kreis Vorpommern-Greifswald) sowie in der Region Rothemühl südlich von Torgelow (Kreis Vorpommern-Greifswald) angesiedelt. Insgesamt gibt es in Mecklenburg-Vorpommern damit nach vorläufigen Zahlen 14 Wolfsrudel - eines weniger als im vergangenen Jahr.

Status von einigen Rudeln unklar

Allerdings konnten die bekannten Rudel in Kalliß, Laasch und Kaarzer Holz (Kreis Ludwigslust-Parchim) zuletzt nicht mehr nachgewiesen werden. Dafür gibt es in der Region Sternberg jetzt ein neues Rudel. Zudem ist noch ein neues Rudel in Jasnitz südlich von Schwerin registriert worden. Dieses wurde bislang als Paar geführt.

Weitere Wolfssichtungen

Zudem gebe es weiterhin mehrere Regionen, in denen Wölfe gesichtet wurden, hieß es aus dem Umweltministerium. Ob es sich in diesen Fällen um Wanderwölfe, territoriale Einzelwölfe, Wolfspaare oder gar Rudel handelt, müsse aber noch geklärt werden.

Endgültige Zahlen im Herbst

Umweltminister Till Backhaus (SPD) wies darauf hin, dass im Herbst endgültige Zahlen vorlägen, in die auch Welpen einfließen. Da Wölfe immer wieder Schafe, Kälber und andere Nutztiere reißen, haben Weidetierhalter mehrfach ein schärferes Vorgehen gegen die Raubtiere verlangt. Damit die Wölfe nicht die Scheu vor Nutztieren und Menschen verlieren, sollten auch Abschüsse möglich sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 06.07.2021 | 14:00 Uhr