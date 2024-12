Weitenhagen: Postbote nach Unfall mit seinem Postauto gestorben Stand: 16.12.2024 11:57 Uhr Ein Postbote, der am vergangenen Dienstag in Weitenhagen von seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde, ist bereits einen Tag später gestorben. Das teilten Einwohner des Ortes mit, die nun Spenden für die Hinterbliebenen sammeln.

Nach einem schweren Unfall mit einem Zustellfahrzeug in Weitenhagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein Postbote bereits einen Tag später verstorben. Einwohner der Gemeinde haben inzwischen im Internet eine Spendenkampagne organisiert. Wie sie berichteten, hat der 61-Jährige etwa 30 Jahre lang in dem Ort die Post ausgetragen. Mit dem Erlös soll die Familie des Postboten unterstützt werden.

Handbremse nicht angezogen

Der Postbote hatte am vergangenen Dienstag sein Zustellfahrzeug am Straßenrand geparkt, ohne die Handbremse zu ziehen. Als es wegrollte, wurde der Mann zwischen Tür und Karosserie eingeklemmt. Eine 15-jährige Passantin fand ihn bewusstlos am Boden liegend und alarmierte den Rettungsdienst.

