Postzusteller bei Greifswald von Fahrzeug eingeklemmt Stand: 11.12.2024 06:06 Uhr Der 61-Jährige Mann hatte sein Fahrzeug nach Polizeiangaben am Straßenrand in Weitenhagen bei Greifswald abgestellt und dabei wohl vergessen die Handbremse anzuziehen. Eine 15-jährige Ersthelferin und ein Anwohner leisteten schnelle Hilfe.

Am Dienstag kam es in Weitenhagen bei Greifswald zu einem Unfall, bei dem ein 61-jähriger Postzusteller lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann sein Zustellfahrzeug am Straßenrand abgestellt und vermutlich vergessen, die Handbremse anzuziehen. Beim Aussteigen geriet es dann bei geöffneter Tür ins Rollen.

Mann wurde bewusstlos aufgefunden

Der Postzusteller versuchte noch die Handbremse zu ziehen, dabei rollte das Fahrzeug aber schon gegen einen Baum. In der Folge wurde der Mann zwischen der Fahrzeugtür und der Karosserie eingeklemmt. Eine 15-jährige Ersthelferin fand den bewusstlosen Mann und alarmierte über ihre Mutter den Rettungsdienst.

Ein weiterer Anwohner eilte zur Hilfe und konnte den Mann mit einem Brecheisen aus seiner misslichen Lage befreien. Der 61-Jährige wurde nach der Rettung mit schweren, lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen zum Hergang des Unfalls aufgenommen.

