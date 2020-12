Weihnachts-Gottesdienste: Kirchen suchen nach neuen Formen Stand: 23.12.2020 07:07 Uhr Mit Blick auf die Corona-Infektionszahlen plädiert der Bundesverband der Amtsärzte dafür, Präsenzgottesdienste zu Weihnachten zu verbieten. In Mecklenburg-Vorpommern kann jede Gemeinde selbst entscheiden.

Podcasts, Rundgänge, Open Air - wegen der Corona-Krise sucht die Nordkirche in diesem Jahr nach neuen Wegen, um Gottesdienste zu gestalten. In Schwerin finden an Heiligabend über den Nachmittag verteilt mehrere ökumenische Christvespern im Innenhof der Schlosskirche statt - wer teilnehmen möchte, muss sich vorab bei der Schlosskirchengemeinde und der katholischen Kirchgemeinde Sankt Anna Eintrittskarten besorgen. Die Kirchgemeinde Gadebusch hat ihre Gottesdienste dagegen abgesagt. Krippenspiele gibt es etwa in den katholischen Kirchen von Ludwigslust und Wittenburg, Gottesdienste finden in Grabow, Boizenburg, Hagenow und Wittenburg statt. Auch in Wismar finden in den meisten Kirchen Krippenspiele und Christvespern statt.

Rundgänge, Open Air und Gottesdienst im Stadion

In Rostock gibt es zum Beispiel einen Gottesdienst im Leichtathletikstadion. Besucher werden gebeten, schon zu Hause Namen, Anschrift und Telefonnummer auf einen Zettel zu schreiben und mitzubringen. Der soll dann nur noch am Einlass abgeben werden. Jede zweite Bank der Stadiontribüne wird besetzt mit jeweils anderthalb Metern Abstand zwischen einzelnen Hausständen. Rundgänge, Christvespern, Krippenspiele und Gottesdienste finden unter anderem auch in der Marienkirche Rostock, im Münster Bad Doberan, im Konzertgarten von Kühlungsborn und auf dem Güstrower Domplatz statt.

Gottesdienst zum Hören - Bibelzentrum Barth bietet Podcast

Auch in der Greifswalder Region müssen sich Kirchgänger aufgrund der Corona-Pandemie auf einige Veränderungen einstellen. So bieten die Kirchengemeinden zum Beispiel Gottesdienste unter freiem Himmel an, zwei Kurz-Christvespern sind auf dem Markt geplant. Für die Gottesdienste in den Kirchen müssen sich Interessierte vorab anmelden. Zudem gibt es einen Gottesdienst zum Hören: Das Bibelzentrum in Barth produziert derzeit zwei Gottesdienste als Podcast. Sie werden am 24. Dezember veröffentlicht und sollen eine Alternative zum Kirchgang an Heiligabend bieten.

Weitere Informationen Heiligabend in MV: Trotz Corona an Gottesdiensten teilnehmen Wegen Corona können Gottesdienste an Heiligabend nicht wie gewohnt stattfinden. Dennoch fallen sie nicht vollends aus. mehr

Keine Präsenzgottesdienste an der Müritz

In Neubrandenburg und der Müritz-Region wird es keine Gottesdienste mit physischer Anwesenheit geben. Die Kirchgemeinden in der Kleinseenplatte (Region Mirow, Wesenberg, Neustrelitz) halten dagegen an Gottesdiensten fest. Die Mirower Pastorin Ulrike Kloss hat offenbar angesichts der coronabedingten Absagen von Gottesdiensten zu Weihnachten in Neustrelitz und Umgebung die Entscheidung der Kirchgemeinderäte in der Kleinseenplatte verteidigt, "auch und gerade in dieser Zeit zu den geplanten Gottesdiensten einzuladen". "Wir sind dankbar, dass die Landesregierung Gottesdienste erlaubt. Die Rahmenbedingungen sind eine Herausforderung, doch sind wir in den Kirchengemeinden auch schon in deren Einhaltung geübt", so Pastorin Kloss. Es sei verpflichtend, in der Kirche Mundschutz zu tragen und auf den gemeinsamen Gesang zu verzichten. So würden es eher stille, zuhörende und kurze Gottesdienste am Heiligen Abend.

Nordkirche ruft zum Singen auf Distanz auf

An Heiligabend wollen Tausende Christen im Norden um 20.00 Uhr auf dem Balkon, an Fenstern und an Türen das Lied "Stille Nacht" singen. Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt sprach von einem "tröstenden Zeichen an einem Abend, der stiller sein wird als die Weihnachtsabende, die wir kennen". Auch NDR 1 Radio MV unterstützt die Aktion und sendet um 20.00 Uhr eine Instrumentalversion von "Stille Nacht" zum Mitsingen.

Weitere Informationen Corona-Regeln: Das ist Weihnachten im Norden erlaubt Weihnachten werden die Kontaktbeschränkungen auch in Norddeutschland leicht gelockert. Was ist erlaubt - was nicht? Ein Überblick. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Weitere Informationen Corona-Regeln: Das ist Weihnachten im Norden erlaubt Weihnachten werden die Kontaktbeschränkungen auch in Norddeutschland leicht gelockert. Was ist erlaubt - was nicht? Ein Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 23.12.2020 | 07:00 Uhr