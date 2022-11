Weihnachtsbaum-Verkauf: Saison in Boiensdorf eröffnet Stand: 25.11.2022 05:16 Uhr Die Weihnachtsbaumsaison ist eröffnet. Am Vormittag fand der bundesweite Start der Verkaufssaison der privaten Anbieter in Boiensdorf in der Nähe von Wismar statt. Sind die Bäume teurer geworden?

Die Preisanstiege in diesem Jahr seien wenn überhaupt nur moderat, sagen die beiden größten Anbauverbände in Mecklenburg-Vorpommern. So kostet der bei den Deutschen beliebteste Weihnachtsbaum, die Nordmanntanne, hierzulande zwischen 17 und 21 Euro pro laufendem Meter Höhe. Für Blautannen oder Fichten muss deutlich weniger bezahlt werden - teils unter 10 Euro. Damit liegen die Preise für die Weihnachtsbäume in MV unter dem Bundesdurchschnitt.

Weihnachtsbaum selber schlagen im Trend

Am günstigsten wird es für die Käufer in der Regel, wenn sie sich ihren Weihnachtsbaum beim Anbieter selbst schlagen. Und das ist laut den Verbänden auch der Trend, der in den vergangenen Jahren zugenommen hat. An den zahlreichen Verkaufsständen im Land sind die Bäume meist etwas teurer.

Verkauf in Forstämtern ab drittem Advent

In den vergangenen Jahren ist der Absatz von Weihnachtsbäumen stabil geblieben - die Deutschen stellten etwa 30 Millionen Bäume auf. In den Forstämtern Mecklenburg-Vorpommerns startet der Baumverkauf am dritten Adventswochenende.

