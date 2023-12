Weihnachtsbaum-Verkauf: Forstämter starten in die Saison Stand: 08.12.2023 05:52 Uhr Die Landesforstanstalt startet heute mit ihrem traditionellen Weihnachtsbaumverkauf. Los geht es am Vormittag im Forstamt Jägerhof in Greifswald-Eldena.

Alle 29 Forstämter des Landes beteiligen sich. Für Umweltminister Till Backhaus (SPD) sind regionale Weihnachtsbäume die beste Wahl. Die Herkunft sei klar und die heimische Wirtschaft werde unterstützt, so der Minister. Die Bäume der Landesforstanstalt sind sechs bis zehn Jahre alt und wachsen ohne Pflanzenschutzmittel heran.

Nordmanntanne am beliebtesten

Einige Forstämter bieten auch an, sich selbst einen Baum zu schlagen, etwa die in Bad Doberan, Dargun und Kaliß. Noch immer am meisten nachgefragt wird die Nordmanntanne. Sie macht laut Backhaus mehr als zwei Drittel der jährlich verkauften Weihnachtsbäume aus. Aber auch Blaufichte, Gemeine Fichte und Kiefer würden eine Renaissance erleben. Die Preise der Forstämter variieren. Im Forstamt Nossenthiner Heide beispielsweise kostet eine zwei Meter hohe Nordmanntanne wie schon im Vorjahr 25 Euro.

Weitere Informationen Advent und Weihnachten: Bräuche und ihre Geschichte Adventskranz, Nikolaus, Christkind, Weihnachtsbaum: Welchen Ursprung haben unsere Bräuche und Symbole? Ein Blick auf Traditionen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 08.12.2023 | 12:00 Uhr