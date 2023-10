Stand: 27.10.2023 14:47 Uhr Warnung vor Betrügern: Mann übergibt Tüte mit rund 10.000 Euro

Die Polizei warnt zur Zeit wieder eindringlich vor Trickbetrügern. Hintergrund: Im Landkreis Vorpommern-Rügen wurden jüngst vier Geschädigte um insgesamt etwa 30.000 Euro erleichtert. Darunter war auch ein 85-Jähriger aus dem Raum Stralsund. Eine vermeintliche Schwester habe ihn darüber informiert, dass sie einen schweren Unfall verursacht habe. Um nicht ins Gefängnis zu kommen solle sie nun eine Kaution in fünfstelliger Höhe zahlen. Laut Polizei übergab der Rentner rund 10.000 Euro in einer Plastiktüte an den flüchtigen Täter.

