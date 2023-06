Warnemünde: Scholz beobachtet Marine-Manöver Stand: 05.06.2023 15:00 Uhr Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist nach Rostock-Warnemünde gekommen, um sich ein Bild von der Deutschen Marine zu machen. Nach einem Besuch des Kommandos erwarten den Spitzenpolitiker Übungen auf See.

Bundeskanzler Scholz macht sich heute erstmals ein umfassendes Bild von den Fähigkeiten der Deutschen Marine. Nach dem Besuch des Deutschen Marinekommandos traf sich Scholz mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und dem Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack. Im Anschluss machte sich der Kanzler auf der Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern" ein Bild von den Fähigkeiten der Marine und ihrer Verbündeten. An den Übungen, die Scholz verfolgte, waren auch Kriegsschiffe aus Spanien und Portugal beteiligt. Zudem nahmen auch Eurofighter- und Tornado-Kampfjets der Luftwaffe an dem Manöver teil. An den Übungen beteiligten sich ein U-Boot, eine Korvette und ein Minenjagdboot der Bundeswehr.

Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern" ist Flaggschiff der "Speerspitze"

Deutschland hat mit Jahresbeginn die Führung der schnellen Eingreiftruppe der Nato übernommen, an der auch die Marine in der Ostsee beteiligt ist. Die "Mecklenburg-Vorpommern" ist derzeit das Flaggschiff der sogenannten Speerspitze des Militärbündnisses. Das 140 Meter lange Kriegsschiff mit einer Besatzung von mehr als 200 Soldaten fährt nach der Übung für den Kanzler weiter in Richtung Osten, wo sie in den nächsten Tagen an dem Manöver "Baltops" von 19 Nato-Staaten und Schweden teilnimmt. Es ist das größte Manöver von Nato-Staaten in der Ostsee. Rund 6.500 Soldaten sind insgesamt daran beteiligt.

Rostock: Bedeutender Marinestandort der Bundesrepublik

Seit 2012 werden die Einsätze der Deutschen Marine von deren Standort in der Hansestadt Rostock aus koordiniert, bestehend aus dem Maritime Operation Center in der Hanse-Kaserne, dem Marinestützpunkt Warnemünde und dem Marinearsenal. Fünf Korvetten und zwei Versorgungsschiffe sowie 500 Soldaten sind dort stationiert. Dem Marinekommando unterstehen zwei Einsatzflottillen und das Marinefliegerkommando.

