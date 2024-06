Stand: 12.06.2024 11:23 Uhr Warnemünde: Lkw-Fahrer schlägt zwei Security-Mitarbeiter nieder

Am Dienstagnachmittag ist es vor dem Warnemünder Cruise Center zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer aus Spanien war laut Polizei beim Entladen, als der Streit eskalierte. Er schlug zwei Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma nieder und flüchtete in Richtung Bahnhof. Kurz darauf konnte ihn die Polizei stellen. Nach einem positiven Drogentest gab er an, dass er Kokain konsumiert habe. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung sowie Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.06.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock