Stand: 07.09.2023 15:55 Uhr Warnemünde: Gertrud Blohm feiert 111. Geburtstag

Die älteste Rostockerin und wohl älteste Einwohnerin Mecklenburg-Vorpommerns feiert am Donnerstag ihren 111. Geburtstag: Gertrud Blohm in Rostock-Warnemünde. Für eine große Feier sei sie heute zu erschöpft, aber sie wolle das nachholen, erfuhr der NDR von guten Bekannten der alten Dame. Geistig sei sie total fit, nur körperlich etwas "klapperig", wie sie selbst sagt. Die gebürtige Bützowerin lebt seit 65 Jahren in Warnemünde.

