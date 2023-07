Stand: 09.07.2023 10:01 Uhr Warnemünde: 75-Jähriger vor dem Ertrinken gerettet

Dank des beherzten Eingreifens von mehreren Ersthelfern und späteren Maßnahmen des Rettungsdienstes konnte am Sonnabend am Ostseestrand von Warnemünde das Leben eines Schwimmers gerettet werden. Der Senior trieb bereits regungslos in den Wellen, wurde dann aber noch rechtzeitig an Land gezogen und erfolgreich reanimiert. Warum der 75-Jährige in der Ostsee das Bewusstsein verlor, ist nicht bekannt. Erst Ende Juni war ein 30-jähriger in Warnemünde Abends trotz hoher Wellen ins Wasser gegangen und ertrunken.

