Stand: 03.06.2023 08:35 Uhr Waren: Verpuffung sorgt für Großeinsatz in Tierarztpraxis

Ein lauter Knall sowie starker Gasgeruch haben am Freitagabend für einen größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz in Waren gesorgt. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es in der Heizungsanlage einer Tierarztpraxis zu einer Verpuffung. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Mitarbeiterin die Beamten verständigt. Die Feuerwehr hat die Anlage vorerst abgestellt, verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Durch den Druck der Verpuffung wurde eine Tür beschädigt. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Goethestraße kurzzeitig voll gesperrt.

