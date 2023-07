Stand: 10.07.2023 13:33 Uhr Waren: Vermeintlicher Einbrecher schläft nur seinen Rausch aus

Hatte er sich nur in der Tür geirrt? In der Nacht zum Sonntag wurden Beamte des Polizeihauptreviers Waren von einem besorgten Anrufer alarmiert. Seine Wohnungstür sei aufgebrochen worden und in seinem Bett schlafe sein Nachbar. Als die Polizei in dem Mehrfamilienhaus eintraf, gab der 34-jährige Tatverdächtige an, dass er seinen Wohnungsschlüssel verloren habe. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille. Der Geschädigte erstattete Strafanzeige - der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

