Stand: 09.06.2023 10:38 Uhr Waren: Polizei ermittelt nach Feuer in Gartenlaube

In Waren geriet am Donnerstagabend ein Feuer in einer Kleingartenanlage außer Kontrolle. Laut Polizei hatten Unbekannte dort eine Feuertonne oder einen Grill verwendet und waren gegangen, ohne das Feuer ausreichend zu löschen. Kurz vor Mitternacht habe dann ein Zeuge meterhohe Flammen gemeldet. Gartenmöbel, ein Zaun und die Gartenlaube eines Nachbarn waren in Brand geraten. In der benachbarten Gartenlaube schliefen zu dem Zeitpunkt eine 61-Jährige und ein 62-Jähriger, die erst durch die Feuerwehr geweckt wurden. Sie konnten sich in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt nun, wer das Feuer verursacht hat.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.06.2023 | 11:00 Uhr