Stand: 25.05.2023 13:01 Uhr Waren: Mutmaßlicher Dieb verschluckt Ring - Drohung mit Darmuntersuchung wirkt

Die Androhung einer Darmuntersuchung hat einen mutmaßlichen Schmuckdieb in Waren (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) dazu gebracht, einen verschluckten und mutmaßlich gestohlenen Goldring wieder auszuspucken. Der 37-jährige Berliner und ein Bekannter werden laut Polizei verdächtigt, mehrere Einbruchdiebstähle begangen zu haben. Bei einer Kontrolle des polizeibekannten Duos am Wochenende während der Müritz Sail hatten Polizisten bei dem Mann neun Goldringe, Ketten und andere Schmuckstücke festgestellt, die vermutlich aus Einbrüchen stammen. Während der Kontrolle habe 37-Jährige plötzlich einen Ring verschluckt. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine Endoskopie an, bei der Magen und Darm genauer untersucht worden wären. Doch bevor es dazu kam, würgte der Verdächtige den Goldring wieder heraus. Die Polizei hat nun Bilder aller gefundenen Schmuckstücke veröffentlicht, um Hinweise von möglichen Geschädigten zu erhalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.05.2023 | 15:00 Uhr