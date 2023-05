Tausende Besucher bei der Müritz Sail - Veranstalter zufrieden Stand: 21.05.2023 15:58 Uhr Zum Abschluss der 21. Müritz-Sail in Waren und Rechlin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) haben die Veranstalter ein positives Fazit gezogen. Tausende Besucher haben die vergangenen vier Tage genutzt, um zu feiern, zu flanieren und sich über Neuigkeiten im Wassersport zu informieren.

Besonderer Hingucker waren die neuen Wassersportarten. So wurde beispielsweise Wingfoiling vorgestellt - eine Mischung aus Surfen, Windsurfen und Kiten. Außerdem gab es einen Weltrekordversuch im Pumpfoiling - eine Art Skaten auf dem Wasser. Zehn Wassersportler sollten zur gleichen Zeit auf der Welle eines Schiffes skaten - eine Sportart, die Gleichgewicht und Körperspannung erfordert. Der Versuch gelang - wenn auch nur für ein paar Sekunden.

VIDEO: Müritz-Sail 2023 gestartet: Tausende Besucher erwartet (1 Min)

Segeln, Märkte, Musik

Zudem gab es bei der Müritz-Sail in Waren zahlreiche Segelwettbewerbe auf der Binnenmüritz und jede Menge Livemusik. Veranstalter und Händler seien zufrieden, hieß es. Höhepunkt waren am Sonnabend das Höhenfeuerwerk und die Lasershow. Zudem hob ein Wasserflugzeug für Rundflüge über die Seen und gelbe Rapsfelder ab, Straßenmusikanten unterhielten die Gäste. Als Symbol des Volksfestes drehte sich ein hohes Riesenrad an der Ostseite des Stadthafens. Die Müritzgilt mit einer Wasserfläche von 117 Quadratkilometern als größter Binnensee komplett auf deutschem Territorium.

