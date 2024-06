Stand: 09.06.2024 12:41 Uhr Waren: Künstler und Designer Franz-Ulrich Poppe gestorben

Der Warener Künstler Franz-Ulrich Poppe ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Die Werke des Keramikers und Designers stehen in zahlreichen Städten Mecklenburg-Vorpommerns, zum Beispiel eine Schildkröte und ein Wildschwein in Schwerin oder ein Brunnen in Waren. Bekannt ist auch sein blaues Müritzwasserhaus in Waren. In dem 1.000 Quadratmeter großen Garten finden regelmäßig Skulpturenausstellungen mit befreundeten Künstlern statt. Er setzte sich zudem dafür ein, dass die alte Kacheltöpferei in Waren zu einem Museum für Ofenkacheln umgestaltet wurde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.06.2024 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte