Waffenbesitzer in MV: Jede vierte Kontrolle mit Beanstandung Stand: 20.03.2024 10:02 Uhr Wer Waffen besitzt, hat eine besondere Verantwortung. Damit sie nicht zur Gefahr werden, müssen sie sicher aufbewahrt werden. Immer wieder ist das in MV nicht der Fall, wie Zahlen zeigen.

Laut dem Nationalen Waffenregister gab es im Jahr 2023 in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 19.800 Waffenbesitzer. Viele Besitzer lagern jedoch ihre Waffen nicht sicher genug. Das geht aus aktuellen Zahlen des Innenministeriums hervor. Bei den 7.100 Kontrollen im vergangenen Jahr gab es bei jeder vierten Kontrolle kleine oder große Beanstandungen. In 59 Fällen wurden Waffen sichergestellt und es gab insgesamt 31 Strafanzeigen zum Beispiel wegen unsachgemäßer Aufbewahrung und 85 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten.

Laut Innenminister Christian Pegel (SPD) kam es auch in Deutschland in der Vergangenheit zu Fällen, in denen falsch gelagerte Waffen zu Tragödien geführt haben - jedoch noch nicht in Mecklenburg-Vorpommern. "Wer eine Waffe besitzen darf, muss sich auch an die Regularien halten, damit diese nicht zur Gefahr für andere wird", so Pegel.

Deutlich mehr Kontrollen als im Vorjahr

Besitzer von Waffen müssen diese sicher aufbewahren und vor dem Zugriff Unbefugter schützen. Die Waffenbehörden sind hingegen angewiesen, Waffenbesitzer innerhalb von acht Jahren mindestens einmal zu kontrollieren. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 7.100 Waffenbesitzer in Mecklenburg-Vorpommern unangekündigt kontrolliert, im Vorjahr waren es 4.921. Rein rechnerisch bräuchten Nordwestmecklenburg jedoch 10,9 Jahre und die Hansestadt Rostock 8,6 Jahre, um alle Waffenbesitzer zu kontrollieren - deutlich länger als die angegeben acht Jahre.

Meisten Waffenbesitzer im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Die Kosten für die Kontrollen tragen die Besitzer. Der Gebührenrahmen bewegt sich laut Ministerium zwischen 40 und 220 Euro. Mit Stand Ende 2023 gab es im Nordosten laut Nationalem Waffenregister mehr als 19.800 Menschen mit einer waffenrechtliche Erlaubnis. Die meisten Waffenbesitzer waren mit 3.735 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte registriert, gefolgt von Ludwigslust-Parchim mit 3.713 und Vorpommern-Greifswald mit 3.174. Dahinter liegen der Landkreis Rostock mit 2.969, Vorpommern-Rügen mit 2.716, Nordwestmecklenburg mit 2.094, die Hansestadt Rostock mit 823 sowie die Landeshauptstadt Schwerin mit 431 Waffenbesitzern.

