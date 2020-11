Wachsender Frust wegen Hängepartie bei Corona-Hilfen Stand: 11.11.2020 13:33 Uhr Die Politik steht im Wort, aber sie liefert nicht - noch immer ist nicht klar, wie die Corona-Hilfen für den Teil-Lockdown ausgezahlt werden. Auch eine erneute Spitzenrunde brachte keine Lösung.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

In der Wirtschaft wächst der Frust über die ungeklärten Fragen bei der sogenannten November-Hilfe des Bundes. Die Politik habe sich offenbar im Klein-Klein verheddert, beklagt Sven Müller, der Geschäftsführer beim Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommern (VUMV). Er reagiert damit auf das Ergebnis einer Videoschalte zwischen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und seinen Ressortkollegen aus den Ländern. Die Beratungen brachten am Dienstagabend keinen Durchbruch - trotz des steigenden Drucks des Länder. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte kurz zuvor noch erklärt, sie erwarte, dass die Wirtschaftshilfen "abschließend" beraten werden und klar werde, wo die Hilfen beantragt werden können und wann sie ausgezahlt werden.

Glawe bringt Pauschalbetrag für Solo-Selbstständige ins Spiel

Schwesig und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) haben den Forderungskatalog an den Bund erweitert. Der wollte seine Hilfe an die direkt vom Teil-Lockdown betroffenen Unternehmen, Einrichtungen und Selbstständige zahlen. Ihnen sollen demnach 75 Prozent des Umsatzes aus dem Vorjahresmonat erstattet werden. Das reicht dem Land nicht. Man müsse auch die in den Blick nehmen, die indirekt unter dem Teil-Lockdown leiden und jetzt massive Verluste einfahren. Einzelhändler in den Tourismusregionen zum Beispiel, denen die Kunden fehlen, so Glawe und Schwesig. Glawe hatte am Dienstag in der Konferenz einen November-Abschlag von 2.500 Euro für Solo-Selbstständige - beispielsweise kleine Händler - ins Spiel gebracht, quasi im Express-Verfahren und ohne Prüfstelle. Insgesamt fordert der Unionspolitiker weniger Bürokratie und "einheitliche Verfahren".

Arbeitgeber mahnen zu mehr Tempo

Der Knoten ist auch da nicht geplatzt. Es heißt, das Wirtschaftsministerium in Berlin habe zugesagt, die Dinge zu prüfen. Arbeitgeberverbands-Geschäftsführer Müller meint, der Bund habe Hilfen versprochen, ohne zu wissen, wie die umgesetzt werden können. Die Unternehmen müssten sich offenbar darauf einstellen, dass die November-Hilfen frühestens im Dezember ausgezahlt werden. "Das wird den Betrieben, die jetzt geschlossen haben, nicht helfen. Viele werden sicherlich an die Existenzgrenzen kommen", so Müller. Er meint, es müssten im November aber mindestens noch Abschlagsbeträge ausgezahlt werden.

Land hält an 5-Prozent-Zuschlag fest

Offenbar hängen die Probleme auch an ganz simplen Dingen. Es heißt, die Computer-Software, über die die November-Hilfe beantragt und ausgezahlt wird, ist noch nicht entwickelt. Unterdessen schwenkt das Land bei dem zugesagten Extra-Zuschlag für die Gastronomie - und Hotelbranche um. Es plant jetzt ein Sonderförder-Programm ähnlich wie in Baden-Württemberg. Ursprünglich war geplant, die Bundeshilfen von 75 Prozent des Vorjahrssumsatzes um 5 Prozent Eigenanteil des Landes zu erhöhen. Der Bund hatte aber wegen des EU-Beihilferechts erklärt, er würde für diesen Fall seine Hilfe um den Landesbetrag kürzen. Dieses Nullsummen-Spiel will Mecklenburg-Vorpommern verhindern - mit einem abgekoppelten Sonderprogramm.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 11.11.2020 | 13:00 Uhr