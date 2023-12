Stand: 24.12.2023 09:57 Uhr Vorpommern: Zwei Schornsteinbrände am Sonnabend

Die Feuerwehren im Land mussten am Sonnabend zu zwei Schornsteinbränden ausrücken. In Koserow hatten Urlauber den Kamin in ihrem Ferienhaus angeheizt und später starken Rauch bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Um ein Glutnest im Schornstein zu löschen, entfernten 24 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren eine Wand. Die 7 Urlauber kamen in ein Hotel. Am späten Abend brannte ein Schornstein in Mewegen in Vorpommern-Greifswald. 48 Einsatzkräfte aus Mewegen - Rothenklempenow, Boock und Löcknitz brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Der Hausbewohner hatte laut Polizei einen Kamin angeheizt und Nachbarn Flammen am Schornstein bemerkt.

