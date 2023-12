Stand: 13.12.2023 07:11 Uhr Vorpommern-Rügen: KfZ-Zulassung in Stralsund wieder möglich

Von heute an ist im Landkreis Vorpommern-Rügen die KfZ-Zulassung wieder möglich. Die Zulassungen von Fahrzeugen und Anhängern finden in den Räumen der Stadt Stralsund statt. Die meisten Termine sind laut einer Sprecherin schon vergeben. Für die kommende Woche gebe es aber noch freie Kapazitäten. Nach einem Hackerangriff waren und sind immer noch viele Dienste der Kreisverwaltung nur eingeschränkt möglich. So ist die Kreisverwaltung nach wie vor nur postalisch oder telefonisch erreichbar. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

