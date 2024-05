Stand: 24.05.2024 15:15 Uhr Vorpommern-Rügen: Frau fällt auf Trickbetrüger rein

Eine 44-jährige Frau aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen ist auf Trickbetrüger reingefallen und hat dabei 1.000 Euro verloren. Nach Polizeiangaben hatte sich der Betrüger telefonisch als Bankmitarbeiter ausgegeben. Der Anrufer nutzte dabei offenbar die Telefonnummer des Geldinstituts. Die Frau wurde aufgefordert aus Sicherheitsgründen ihren SecureGo Tan herauszugeben, was sie daraufhin tat. Dadurch kam es zu einer Überweisung von 1.000 Euro. Die Polizei warnt dringend davor, sensible Daten telefonisch herauszugeben. Mitarbeitende von Kreditinstituten fragen niemals am Telefon nach Kontozugangsdaten oder TAN-Nummern für Online-Überweisungen.

