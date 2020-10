Stand: 24.10.2020 12:24 Uhr Vorpommern-Greifswald: Amthor erneut CDU-Direktkandidat

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor ist erneut zum Direktkandidaten für den Wahlkreis Vorpommern-Greifswald 2 aufgestellt worden. 43 von 44 CDU-Delegierten stimmten heute Vormittag in Torgelow für den 27-jährigen aus Ueckermünde. Ein Delegierter enthielt sich. Vor drei Jahren hatte Amthor den Wahlkreis direkt gewonnen und war damals als jüngster CDU-Abgeordneter in den Bundestag eingezogen. Zuletzt war Amthor wegen seiner Nebentätigkeit und Lobbyarbeit für ein US-IT-Unternehmen in Kritik geraten. | 24.10.2020 12:30