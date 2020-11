Stand: 25.11.2020 16:07 Uhr Vorpommern: Duo gesteht Tankstellen-Überfälle

Im Zusammenhang mit Tankstellen-Überfällen in Vorpommern hat die Polizei zwei Tatverdächtige in der Region Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gefasst. Die 20 und 22 Jahre alten Männer haben laut Polizei zwei Überfälle gestanden. Ihre Wohnungen seien durchsucht worden. Angaben zum Motiv habe es aber noch nicht gegeben. Im Oktober waren zwei Tankstellen in Ueckermünde und erst vor wenigen Tagen eine weitere Tankstelle im benachbarten Eggesin überfallen worden. Ob ein Zusammenhang besteht, werde weiter ermittelt. | 25.11.2020 16:06