Vorbereitung auf den Winter: Straßenmeistereien füllen Lager Stand: 26.10.2023 06:37 Uhr Obwohl es noch dauern wird, bis der Winter in Mecklenburg-Vorpommern Einzug hält, bereiten sich die Straßenmeistereien des Landes schon jetzt auf Schnee und Eis vor und lagern Tausende Tonnen Streusalz ein.

Insgesamt 25.100 Tonnen Streusalz haben die Straßenmeistereien in Mecklenburg-Vorpommern für die kalte Jahreszeit bereits vorrätig. Das sagte Wirtschafts- und Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) am Mittwoch bei einem Besuch der Straßenmeisterei Grimmen. Auch die fast 340 Winterdienst-Fahrzeuge seien auf Einsätze vorbereitet.

Minister appelliert zur Vorsicht auf den Straßen

Die 25 Straßenmeistereien des Landes betreuen rund 6.500 Kilometer Straßen, die Hälfte davon Landesstraßen. In den über das Land verteilten Lagern liegen auch Schneezäune bereit. Mit diesen soll verhindert werden, dass Straßen an besonders windigen Stellen mit Schnee zugeweht werden. Insgesamt liegen laut Meyer fast 130 Kilometer Zäune vor. Auch wenn die Straßen bisher vor allem nass und nicht schneebedeckt oder vereist sind, appellierte der Minister an alle Verkehrsteilnehmer, bei schwierigen Wetterlagen vorausschauend und umsichtig zu fahren. Sicherheit gehe immer vor.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.10.2023 | 06:00 Uhr