Volleyball: Schweriner Damen trotz Niederlage an der Tabellenspitze

Zum Abschluss der Zwischenrunde in der Volleyball-Bundesliga der Frauen hat der SSC Palmberg Schwerin beim VfB Suhl mit 2:3 verloren. Der entscheidende fünfte Satz ging mit 15:13 an die Gastgeberinnen. Weil sie zwei Sätze gewannen, beendeten die Schweriner Damen die neue Zwischenrunde in der Volleyball-Bundesliga trotz der Niederlage an der Tabellenspitze. In den nun folgenden Playoff-Spielen tritt der SSC am kommenden Sonnabend zunächst zuhause gegen die Roten Raben Vilsbiburg an..

