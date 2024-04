Stand: 20.04.2024 11:46 Uhr Volleyball: SSC bestreitet drittes Final-Spiel gegen Stuttgart

In der Finalserie um die deutsche Volleyball-Meisterschaft bestreiten die Frauen des SSC Palmberg Schwerin heute das dritte Spiel gegen den MTV Stuttgart. Das Duell mit dem Titelverteidiger steht bislang 1:1. Die Entscheidung über den Meistertitel fällt noch nicht, denn dafür sind drei Siege nötig. Mit einem erfolgreichen Spiel würden sich die Schwerinerinnen jedoch eine gute Ausgangsposition vor dem nächsten Match in Stuttgart am kommenden Mittwoch verschaffen.

