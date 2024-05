NATO-Übung in Rostock: Reservisten schützen Panzer vor Angriffen Stand: 03.05.2024 12:06 Uhr Im Rostocker Seehafen werden heute knapp 200 Panzer und Militärfahrzeuge der Bundeswehr verschifft. Im Rahmen des NATO-Großmanövers "Steadfast Defender" sind daran auch rund 280 Reservisten des Heimatschutzes beteiligt.

Es ist ganz schweres Gerät, das die Bundeswehr im Rostocker Seehafen zwischengeparkt hat. Bereits am Dienstag waren Panzer, gepanzerte Militärfahrzeuge und Lastwagen auf dem Hafengelände angekommen. Heute Morgen machte dann ein litauischer Frachter im Hafen fest und anschließend begannen die Soldatinnen und Soldaten umgehend damit, die gesamte Technik zu verladen. Bei der Großübung geht es vor allem darum, die sogenannten Heimatschutzkräfte fit zu machen. Die Reservisten sollen zum Beispiel derartige Verladeaktionen vor Attacken schützen. Solche wurden in Rostock durch Angriffe aus der Luft, von Land und vom Wasser geprobt. Es kamen unter anderem Drohnen zum Einsatz und auch ein Kampfmittelspürhund zeigte sein Können.

NATO probt den Ernstfall

Das Gerät wird nun über die Ostsee nach Litauen verschifft. Dort will die NATO in den kommenden Wochen für den Ernstfall proben: den Schutz des Bündnisgebietes. Deutschland fungiere bei der aktuellen Übung vor allem als Drehscheibe für den Transport von Soldaten und Technik, stelle aber selbst auch Kontingente, so Brigadegeneral Uwe Nerger vom Landeskommando Mecklenburg-Vorpommern.

Großübung mit rund 280 Reservisten fast beendet

Verbunden ist die Verlegung mit einer Großübung von Hunderten Reservisten des sogenannten Heimatschutzes der Bundeswehr: 280 Freiwillige aus Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg, Berlin und Brandenburg trainieren seit zwei Wochen im Seehafen militärische Infrastruktur vor möglichen Sabotage- und Spionage-Übergriffen zu schützen. Es geht primär um das Zusammenwirken von Reservisten, der Polizei, Kräften des Technischen Hilfswerks und natürlich den Berufssoldaten.

Übung ist Teil der "Zeitenwende"

Die Übung des Heimatschutzes mit dem Titel "National Guardian" ist Teil des multinationalen NATO-Großmanöver mit dem Namen "Steadfast Defender". Es ist das erste Mal, dass Reservisten der Bundeswehr an einer NATO-Übung beteiligt sind. Für Brigadegeneral Nerger ist der Einsatz der Freiwilligen zudem Teil der sogenannten Zeitenwende: "Wir haben zwar eine Bundeswehr. Aber wer glaubt, dass wir so ein großes Land mit mehr als 80 Millionen Einwohnern mit 200.000 Soldaten verteidigen können und alle anderen schauen nur zu - das wird nicht funktionieren." Er nennt die Übung auch eine "Werbung für den Dienst in Heimatschutz".

Kaum Beeinträchtigungen in Rostock

Im Zusammenhang mit der Übung kann es in der Hansestadt wegen eines Buskonvois zwischen 10 und 15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen zwischen der Hansemesse in Schmarl, dem Warnowtunnel und dem Überseehafen kommen. Das teilte die Polizei mit. Ansonsten ist mit keinen weiteren Beeinträchtigungen für die Bevölkerung während der Übung zu rechnen, hieß es vorab. Am Rande der Übung gab es in Rostock eine Protestkundgebung – mit cirka 10 bis 15 Teilnehmern.

VIDEO: Für NATO-Übung: Panzer kommen im Rostocker Seehafen an (2 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.05.2024 | 13:00 Uhr