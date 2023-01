Stand: 16.01.2023 19:30 Uhr Vogelgrippe an der Seenplatte und in Vorpommern ausgebrochen

In Vorpommern und im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist in einem Geflügelbestand die Vogelgrippe (H5N1) amtlich festgestellt worden. Betroffen sind in dem Betrieb im Amtsbereich Mecklenburgische Kleinseenplatte etwa 8.000 Tiere, die nun tierschutzgerecht getötet werden müssen, teilt die Landkreisverwaltung mit. Desweiteren werde einer Schutzzone von drei Kilometern und eine Überwachungszone von zehn Kilometern um den Ausbruchsbetrieb errichtet. Weil auch in einem Hausflügelbestand in Heilgeisthof im Landkreis Vorpommern-Greifswald der Vogelgrippe-Erreger nachgewiesen ist, wurde dort ebenfalls eine Schutzzone eingerichtet. Diese schließt auch die Stadt Greifswald ein.

