Viele Zeugnisse kommen Corona-bedingt per Post Stand: 02.02.2021 14:20 Uhr Die meisten der rund 187.000 Schülerinnen und Schüler im Land bekommen ihre Halbjahreszeugnisse wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr mit der Post. Ein entsprechendes Schreiben haben die Schulleiter vom Bildungsministerium bekommen.

Nur die Abschlussklassen und die Schüler der Klassen 1 bis 6, die derzeit auch zum Unterricht in die Schule kommen, erhalten ihre Zeugnisse persönlich. Alle anderen bekommen per Post eine Kopie. Das Original erhalten sie später, wenn sie wieder in die Schule gehen können. Wer das Original zum Beispiel für Bewerbungen benötigt, kann es auch schon früher bekommen. Einige Schulen, etwa die ecolea in Schwerin oder das innerstädtische Gymnasium in Rostock versenden die Zeugnisse digital über die Plattform itslearning. An der Grundschule Fritz Reuter in Ludwigslust können die Schülerinnen und Schüler oder die Eltern die Zeugnisse persönlich abholen.

Keine Datenschutz-Bedenken

Der Landesdatenschutzbeauftragte Heinz Müller hat keine Bedenken, wenn Zeugnisse postalisch verschickt werden, schließlich würden viele Dokumente auf diese Weise versendet. Die Linksfraktion kritisierte die Maßnahme. Sie empfindet es als Unverfrorenheit, die Schulen mit den Portokosten zu belasten, diese seien bereits durch die zusätzlichen Hygienemaßnahmen arg gebeutelt.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Niedersachsen legt Corona-Stufenplan vor Dabei gehe es nicht nur um mögliche Lockerungen, sondern notfalls auch um Verschärfungen, sagte Ministerpräsident Weil. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 02.02.2021 | 15:00 Uhr