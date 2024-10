Viele Erkältungen in MV: Erste Welle rollt übers Land Stand: 10.10.2024 13:00 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern sind aktuell mehrere Erreger auf dem Vormarsch. Das zuständige Landesamt erhebt wieder Daten. Demnach rollt die erste Erkältungswelle übers Land.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es eine erste Erkältungswelle im Herbst. Das geht aus Daten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (LAGuS) hervor, die die Behörde von Arztpraxen bekommt. Der am häufigsten nachgewiesene Erreger ist zur Zeit Sars-CoV-2 - also Corona. Das Virus gehört mittlerweile zu den normalen Erkältungskrankheiten.

Viele Kinder betroffen

Auch sogenannte Rhino-Viren hat das LAGuS vermehrt gefunden - also eine Vielzahl von Virenstämmen, die Schnupfen und Erkältungen hervorrufen. Besonders betroffen von Husten, Schnupfen, Halsschmerzen und Fieber sind demnach die Null- bis Vierjährigen - zur Zeit auch stärker als in den Vorjahren.

Anstieg bei Infektionen mit Mykoplasmen

Nicht meldepflichtig sind Bakterien, die auch Lungenentzündungen verursachen können, sogenannte Mykoplasmen. Derzeit seien ungewöhnlich viele Kinder und Jugendliche daran erkrankt, so der Landesverband der Kinder- und Jugendärzte. In diesem Jahr gebe es vermehrt hoch fieberhafte Fälle. Ein Antibiotikum zur Behandlung sei derzeit schlecht verfügbar.

