Verkehrsunfallstatistik 2022 in MV: 83 tödlich Verunglückte Stand: 02.05.2023 15:48 Uhr Auf den Straßen Mecklenburg-Vorpommerns sind im vergangenen Jahr 83 Menschen tödlich verunglückt. Damit ist die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zum Vorjahr um 15 gestiegen und hat fast wieder das Niveau der Vor-Corona-Zeit erreicht.

2021 waren auf den Straßen des Landes 68 Menschen gestorben, das war der niedrigste Stand seit 1990. Wie aus der am Dienstag in Schwerin veröffentlichten Unfallstatistik weiter hervorgeht, nahm im Jahr 2022 insbesondere die Zahl der getöteten Fußgänger und Radfahrer zu. Demnach starben zehn Fußgänger bei Verkehrsunfällen und damit acht mehr als im Jahr zuvor. Die Zahl der tödlich verunglückten Radfahrer stieg auf 14. Das waren mehr als doppelt so viele wie 2021.

Pedelecs zunehmend an Unfällen beteiligt

Besonders sogenannte Pedelecs mit elektrischem Antrieb sind den vorgelegten Daten zufolge zunehmend an Unfällen beteiligt. "Hier ist der Anteil der Über-55-Jährigen besorgniserregend", teilte Innenminister Christian Pegel (SPD) mit. "Er ist bei den verunglückten Pedelecfahrern deutlich höher als bei den verunglückten Radfahrern ohne Motor und auch deutlich höher als ihr Anteil an der Bevölkerung", so der Minister weiter. Von den 14 getöteten Radfahrern seien vier elektrisch unterwegs gewesen und elf ohne Helm.

Gesamtzahl der Unfälle vergleichsweise niedrig

Insgesamt wurden im Vorjahr in Mecklenburg-Vorpommern 53.500 Verkehrsunfälle registriert, das war der zweitniedrigste Wert seit der deutsch-deutschen Vereinigung. Nur im Jahr 2014 habe die Zahl mit knapp 53.100 Unfällen noch niedriger gelegen, hieß es.

