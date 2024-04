Stand: 09.04.2024 17:51 Uhr VR-Banken in MV ziehen positive Bilanz für 2023

Trotz der schwächelnden Konjunktur ziehen die Volks- und Raiffeisenbanken in Mecklenburg-Vorpommern eine positive Bilanz für das vergangene Jahr. Die genossenschaftlichen Banken haben erstmals mehr als zwei Milliarden Euro an Krediten an mittelständische Betriebe ausgegeben. Ein großes Interesse bestehe weiterhin am Thema Modernisierung und Energieeffizienz von Häusern und Wohnungen. Auffallend viele private Kundinnen und Kunden lassen sich in den Filialen zu staatlichen Fördermöglichkeiten und Finanzierungen beraten.

