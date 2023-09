Uwe-Johnson-Literaturtage starten mit "Kairos" in Neubrandenburg Stand: 18.09.2023 19:24 Uhr Die Uwe-Johnson-Literaturtage sind als gesellschaftliches Diskussionsforum bekannt. In diesem Jahr haben sie mit einer Lesung von Jenny Erpenbeck begonnen.

Bis Ende November laden die Uwe-Johnson-Literaturtage wieder in Neubrandenburg und in Güstrow zu zahlreichen Veranstaltungen - darunter Lesungen, Filmvorführungen, Buchdiskussionen und ein Theaterstück. Zur Eröffnung war am Montag die Berliner Autorin Jenny Erpenbeck ins Neubrandenburger Stadtarchiv zu einer Lesung aus ihrem Roman "Kairos" eingeladen. Erpenbeck hatte im vergangenen Jahr den mit 20.000 Euro dotierten Uwe-Johnson-Literaturpreis erhalten.

Kunst und Kontroversen

Erwartet werden in den kommenden Wochen auch der Leipziger Autor Clemens Meyer ("Im Stein"), die Schriftstellerin Kathrin Schmidt aus Berlin ("Du stirbst nicht") sowie der Autor und DDR-Oppositionelle Lutz Rathenow. Die Literaturtage stehen im Zeichen des kritischen Autors Uwe Johnson (1934-1984), der im damals pommerschen Cammin geboren wurde und in seiner Jugend in Anklam und Güstrow lebte. Sie folgen dem Motto "Die guten Leute haben es mit der Moral - Johnson und gesellschaftliche Proteste". Ein Höhepunkt soll die Ehrung des 36-jährigen Schriftstellers Domenico Müllensiefen mit dem Johnson-Förderpreis 2023 sein. Müllensiefen erhält die mit 5.000 Euro dotierte Ehrung am 22. September für seinen ersten Roman "Aus unseren Feuern".

