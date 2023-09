Stand: 22.09.2023 13:21 Uhr Uwe-Johnson-Förderpreis für Domenico Müllensiefen

Domenico Müllensiefen erhält heute in Neubrandenburg im Rahmen der Uwe-Johnson-Literaturtage für seinen Roman "Aus unseren Feuern" den Uwe-Johnson-Förderpreis 2023. Mit dem Werk "liegt ein Debütroman vor, der Staunen macht“, urteilte die Jury, "so souverän ist sein Erzählen, so dicht folgt er seinen Figuren, so präzise sind seine Schilderungen der Arbeitswelt". Der mit 5.000 Euro dotierte Preis wird seit 2005 von der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft, dem Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg und der Berliner Kanzlei Gentz und Partner vergeben. Benannt ist er nach dem in Mecklenburg aufgewachsenen Schriftsteller Uwe Johnson (1934-1984).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.09.2023 | 19:05 Uhr