Stand: 08.02.2024 10:25 Uhr Usedom: Vermeintliche Urlauberin zahlt Rechnungen nicht

Die Polizei warnt vor einer 46-jährigen Betrügerin auf Usedom. Sie soll in Hotels und Ferienwohnungen unter anderem in Zinnowitz, Koserow, Bansin und Heringsdorf übernachtet und dort auch in Restaurants gegessen haben - allerdings ohne zu bezahlen. Auf diese Weise ist laut Polizei in den vergangenen zwei Wochen ein Schaden von rund 1.500 Euro entstanden. Um sich vor weiterem Betrug zu schützen, empfiehlt die Polizei den Gastronomen, sich die Ausweise zeigen lassen oder sogar Vorkasse zu verlangen.

