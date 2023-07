Usedom: Spieler aus aller Welt beim 22. Beachcup Stand: 29.07.2023 10:00 Uhr Am Strand von Karlshagen wird dieses Wochenende beim 22. Usedom Beachcup gebaggert, gepritscht und geschmettert.

In Karlshagen auf Usedom wird an diesem Wochenende der 22. Beachcup im Beachvolleyball ausgetragen. Am Ostseestrand gibt es an einem insgesamt 1,5 Kilometer langen Abschnitt etwa 90 Spielfelder. Dort spielen mehr als 1.200 Beachvolleyballer aus aller Welt - sowohl Amateure als auch Profis. Das Finale soll am Sonntag ab etwa 17 Uhr ausgetragen werden.

Eintrag im Guinnessbuch

Die Veranstalter erwarten mehrere zehntausend Besucher. Der Usedom-Beachcup findet seit 2000 statt. Den Eintrag ins Guinessbuch der Rekorde haben sich die Veranstalter 2007 als "Größter Beachvolleyball-Wettkampf" gesichert.

