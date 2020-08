Stand: 11.08.2020 16:53 Uhr - NDR 1 Radio MV

Usedom: Mehrere Verletzte bei Unfall auf B110

Auf der B110 auf Usedom in Höhe Kachlin hat sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen ereignet. Nach ersten Informationen der Polizei sind dabei mindestens drei Personen verletzt worden, eine davon wurde im Auto eingeklemmt. Einer der Unfallbeteiligten schwebe in Lebensgefahr, hieß es. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt. Derzeit laufe ein Großeinsatz mit mehreren Freiwilligen Feuerwehren. Die B110 bleibt während der Bergungsarbeiten voll gesperrt, wie es hieß.

