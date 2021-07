Usedom: Kind stürzt von Seebrücke in Zinnowitz Stand: 23.07.2021 16:20 Uhr In Zinnowitz ist ein zweijähriger Junge von der Brüstung der Seebrücke gestürzt. Es soll passiert sein, als die Mutter ihn fotografieren wollte.

Ein zwei Jahre alter Junge ist von der Seebrücke in Zinnowitz auf Usedom gefallen, nachdem er von seiner Mutter in der Abendsonne für ein Foto auf die Brüstung gesetzt worden sein soll. So steht es in dem Bericht der Rettungsleitstelle. Die 34 Jahre alte Mutter sprang am Donnerstagabend sofort hinterher und verletzte sich dabei am Sprunggelenk. Die Zinnowitzer Seebrücke verläuft von der höher gelegenen Straße etwa vier Meter über den Strand hinweg und dann rund 300 Meter in die Ostsee hinein. Der Unfall soll sich in Höhe der ersten Brückensegmente ereignet haben, die über das Wasser führen. Mutter und Kind stammen aus Brandenburg und waren offenbar zum Urlaub auf die Ostseeinsel gekommen.

Kind überstand Sturz offenbar unverletzt

Die Brücke ist an der Stelle mehrere Meter hoch, das Wasser allerdings nicht sehr tief. Augenzeugen alarmierten die Rettungskräfte. Ein Notarzt stellte fest, dass das Kind den Sturz offenbar ohne Verletzungen überstanden hatte. Es wurde dennoch zusammen mit der Mutter von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 23.07.2021 | 08:00 Uhr