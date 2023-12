Stand: 29.12.2023 07:50 Uhr Usedom: Historische Loks auf Schienen unterwegs

Von heute an bis zum Neujahrstag dampfen historische Loks über die Insel Usedom. Die Preßnitztalbahn aus Sachsen lässt in Kooperation mit der Usedomer Bäderbahn (UBB) ganz besondere Züge nach einem Sonderfahrplan zwischen den Ostseebädern Heringsdorf und Zinnowitz fahren. Unter anderem eine Dampflok der Baureihe 86 der Deutschen Reichsbahn. Abfahrten sind in Heringsdorf um 11.50 Uhr und 14.50 Uhr. Die Touren in Zinnowitz starten kurz vor 13 (12:58) Uhr und 16 (15.58) Uhr. Eine Voranmeldung für diese Fahrten ist nicht notwendig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.12.2023 | 09:40 Uhr