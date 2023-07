Urteil: Vier Jahre Haft für Drogenhandel nach Saudi-Arabien Stand: 27.07.2023 11:40 Uhr Das Schweriner Landgericht hat einen 40-jährigen Syrer zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er insgesamt 86 Kilogramm Amphetamin zum Teil von Parchim aus nach Saudi-Arabien und in den Sudan verschickt hat.

Der Richter begründete das Urteil damit, dass der Verurteilte ein umfangreiches Geständnis abgelegt hat. Darin gab er in einem nichtöffentlichen Teil des Prozesses auch Taten zu, die noch nicht ermittelt worden waren. Außerdem gab er nach Angaben des Gerichts auch Informationen preis, die ihn in Gefahr bringen konnten.

Mann handelte im Auftrag

Schon nach der Anklageverlesung Anfang Juli hatte der Verteidiger für seinen Mandanten bestätigt, in insgesamt acht Fällen über insgesamt vier Jahre Amphetamin-Pillen in Paketen verschickt zu haben. Die Drogen hatte er in Kaffeedosen versteckt, bei der Post aufgegeben und an Empfänger verschickt, die ihm genannt wurden.

Dafür erhielt er nach eigenen Angaben insgesamt 12.000 Euro. Das Geld schickte er dann an seine Familie in Syrien. Er selbst war mit seiner Frau und damals fünf Kindern 2016 aus Syrien nach Deutschland gekommen. Das Gericht bewertete die Summe in Anbetracht der Drogenmenge als sehr niedrig. Es wies an, dass der Mann das Geld zugunsten der Staatskasse zurückzahlen muss.

