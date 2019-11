Stand: 29.11.2019 07:14 Uhr

Unimedizin Rostock: Weitere Millionen-Verluste?

Dem größten Krankenhaus in Mecklenburg-Vorpommern, der Universitätsmedizin Rostock, droht in den kommenden Jahren ein Millionen-Verlust. Am Freitag berät der Aufsichtsrat über die Situation - erstmals unter dem neuen Vorsitzenden, dem früheren Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD). Der Aufsichtsrat muss sich für dieses Jahr mit einem erwarteten Minus von rund 30 Millionen Euro auseinandersetzen. Noch im Jahr 2017 hatte die Uniklinik ein Plus von rund neun Millionen Euro ausgewiesen.

Weitere Verluste bis 2022 befürchtet

Nach Informationen der "Ostsee-Zeitung" ist bis 2022 pro Jahr mit ähnlich hohen Verlusten zu rechnen. Gründe seien unter anderem die teils massiven Tarifsteigerungen für das Personal und Verluste bei Tochterfirmen, hieß es aus dem Klinikumfeld. Am Freitagnachmittag will Brodkorb Auskunft über die Lage der Uniklinik geben. Er war Ende Oktober zum Aufsichtsratsvorsitzenden berufen worden.

Veränderungen im Vorstand?

Laut Zeitungsbericht könnte es auch Veränderungen im fünfköpfigen Vorstand geben. Anfang des Jahres hatte die Medizinprofessorin Gabriele Nöldge-Schomburg kommissarisch den Vorsitz für ein Jahr übernommen. Diesen Posten hatte zuvor Professor Christian Schmidt inne. Er war nach Vorwürfen um zweifelhafte Geschäftspraktiken zunächst freigestellt und dann als Ärztlicher Vorstand wieder eingesetzt worden.

