Unfall in Schwerin-Mueß: Rettungswagen kippt auf die Seite Stand: 18.02.2025 13:44 Uhr Bei einem Unfall in Schwerin ist ein Rettungswagen auf dem Weg zu einem Einsatz auf die Seite gekippt. Der Schaden wird auf 45.000 Euro geschätzt.

In Schwerin-Mueß ist am Dienstagmorgen ein Rettungswagen bei einer Einsatzfahrt verunglückt. Beim Zusammenstoß mit einem Auto kippte der Rettungswagen auf die Seite und kam an der Kreuzung der B321 mit der Alten Crivitzer Landstraße zum Liegen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Besatzung des Rettungswagens wurde vorsorglich zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Sachschaden in Höhe von 45.000 Euro

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 45.000 Euro. Ein Abschleppwagen stellte den Rettungswagen wieder auf die Räder. Für die Bergungsarbeiten war die Bundesstraße stadteinwärts zeitweilig gesperrt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Autofahrer die Vorfahrt des Rettungswagens missachtet haben.

