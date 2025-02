Stand: 18.02.2025 07:37 Uhr Weniger Einsätze für ADAC-Hubschrauber in Neustrelitz

Die Zahl der Einsätze des ADAC-Rettungshubschraubers "Christoph 48" in Neustrelitz ist zurückgegangen. Im vergangenen Jahr waren es etwa 200 Einsätze weniger als 2023. Hintergrund ist, dass Notfallsanitäter jetzt mit deutlich mehr Befugnissen ausgestattet sind. Das bedeutet, dass Notärzte vor Ort seltener benötigt werden, so ein Sprecher des ADAC. Dazu kommen die normalen Einsatzschwankungen und wetterbedingten Flugausfälle. Die Einsatzgründe unterscheiden sich wesentlich vom bundesweiten Durchschnitt. So waren beim Neustrelitzer Rettungshubschrauber „Christoph 48" ein Drittel der Einsätze „Herz-Kreislauf“-bedingt und nur etwa ein Viertel durch Unfälle verursacht. Deutschlandweit war es umgekehrt, bei den meisten Einsätze ging es um Unfälle. Erst dann folgen Hilfen bei Herzinfarkten und Herzrhythmusstörungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 18.02.2025 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte