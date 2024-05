Unfall auf der A24: Drei Lkw vollkommen ausgebrannt Stand: 25.05.2024 07:31 Uhr Auf der Autobahn 24 in Richtung Berlin sind am frühen Freitagabend drei Lastwagen verunglückt. Die Fahrzeuge sind nach dem Unfall nahe der Landesgrenze zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ausgebrannt.

Bei einem schweren Unfall auf der A24 zwischen Hornbek und Gudow sind am Freitag drei Lastwagen in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei hatte einer der beiden in Kolonne fahrenden Lkw eine Reifenpanne. Daraufhin stellten beide Lkw-Fahrer ihre mit Fleisch beladenen Fahrzeuge auf dem Standstreifen ab. Ein dritter Lastwagenfahrer bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf einen der abgestellten Lkw, der dadurch auf den dritten geschoben wurde.

Reinigungsarbeiten bis 17 Uhr

Der Fahrer des auffahrenden Lasters wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer weitete sich auf ein angrenzendes Feld und die Böschung aus. Gegen 20 Uhr war der Brand laut den Einsatzkräften gelöscht. Die Autobahn in Richtung Hamburg ist mittlerweile wieder befahrbar, in Richtung Berlin bleibt die Sperrung voraussichtlich bis gegen 17 Uhr wegen Reinigungsarbeiten bestehen.

