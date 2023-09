Stand: 28.09.2023 06:17 Uhr Umgekippter Laster auf der A11: Hoher Sachschaden

Nach einem LKW-Unfall ist die A11 bei Penkun (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wieder frei. Der Fahrer hatte am Mittwochnachmittag die Kontrolle über seinen Lastwagen verloren. Laut Polizei war der Mann zu schnell unterwegs, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte dann in die Mittelleitplanke. Der Laster kippte um, blieb quer auf der Autobahn liegen und die Ladung - in diesem Fall Raps - verteilte sich auf der beiden Fahrbahnen. Daraufhin musste die A11 voll gesperrt werden. Der LKW konnte zwar schon gegen Mittwochnacht geborgen werden, eine Spezialfirma musste allerdings aufwendig die Fahrbahn reinigen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 120.000 Euro, der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

